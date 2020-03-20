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أحمد صلاح حسني: لهذا السبب أتمنى العمل مع شويكار

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:13 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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عبر الفنان أحمد صلاح حسني، عن حبه الشديد للفنانة "شويكار" قائلا: "شويكار قمر الزمان، وإشادتها بيا ده شرف كبير ليا، ربنا يديها الصحة".

وتابع "حسني" خلال لقائه مع الإعلامية "بسمة وهبى" المذاع على قناة "ON" قائلا: "أنا نفسي أمثل مع الفنانة شويكار، وبتمنى جدا يكون ليا أدوار معاها".

على صعيد آخر قدم الفنان أحمد صلاح حسني العديد من الأعمال التليفزيونية منها شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، حب لا يموت، كلمة سر، عفاريت عدلي علام، حكايات بنات، عوالم خفية، كلبش، بيت السلايف، أبواب الشك، لآخر نفس، حكايتي، ختم النمر.

وشارك في مسلسل "ختم النمر" كلا من أحمد صلاح حسني، كريم العمري، اسلام جمال، ميريهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، تميم عبده، تامر شلتوت وأخرين، و تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.


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