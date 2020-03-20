7 إجراءات من محافظة القاهرة لمواجهة كورونا

بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بغلق المقاهي والكافيتريات و"الكافيهات"، والكازينوهات والمراكز التجارية و"المولات"، من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا حتى 31 مارس الحالي، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أية تداعيات جديدة لفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 "، شدد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أثناء اجتماعه، الخميس، مع الأجهزة التنفيذية على كافة الجهات الرقابية لمحاربة جشع التجار واستغلال الأزمة والرقابة على رفع الأسعار وغلق كافة المراكز التجارية والمقاهي والمطاعم وما يماثلها، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.





وجاءت أهم الإجراءات التي اتخذتها محافظة القاهرة كالتالي:





1- حملات أمنية في منطقة مدينة نصر تنفيذًا لقرار الغلق:

واصلت قيادات محافظة القاهرة حملاتها، في منطقة مدينة نصر لغلق "المولات" التجارية والمطاعم والمقاهي و"الكافيهات"، والملاهي الليلية وما يماثلها، حسب قرار رئيس الوزراء، وشن عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية حملة على المنطقة وغلق جميع الكافيهات والمطاعم المخالفة والمقاهي، وتطبيق القانون على أصحابهم تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





2- إغلاق المقاهي والمطاعم في مناطق وسط البلد والحسين والعتبة لمواجهة كورونا:

اتخذ اللواء خالد عبد العال وعدد من القيادات الأمنية وقيادات المحافظة، جميع الإجراءات في مناطق وسط البلد والحسين والعتبة، لتفعيل قرار رئيس الوزراء.





3- تشميع المنشأة الممتنعة عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء، وفرض غرامة 10 آلاف جنيه حال التكرار:

أكد محافظ القاهرة، أن من بين الإجراءات التي سيتم إتخاذها تشميع المنشآت الممتنعة عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه حال التكرار، طبقًا لقرار المحافظ، باستثناء محال البقالة و"السوبر ماركت"، والمطاعم التي لا تستقبل زبائن، وتعتمد على خدمة التوصيل للمنازل فقط، والصيدليات والمخابز، كما أوضح القرار.





4- حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق في المواعيد المحددة وحملات على المقاهي لحظر النارجيلة (الشيشة):

وأكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أحياء المنطقة الشرقية بدأت التواصل مع أصحاب "المولات" التجارية والمطاعم، لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، موضحًا أن هناك حملات على المقاهي وإخطارها بقرار الغلق لتطبيقه، مضيفًا أن هناك حالات طوارئ بكل الأحياء، لشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار.





وأكد "صابر"، أن هناك حملات متواصلة على المقاهي لحظر "الشيشة"، والتأكد من التزام المقاهي بها إلى جانب متابعة غلق المراكز التعليمية والمرور عليها مرة أخرى للتأكد من الإلتزام.





5- محال الملابس الكبيرة تدخل في قرار الغلق:

أكدت محافظة القاهرة، أن قرار رئيس الوزراء يشمل محال الملابس الكبيرة حيث أنها تعتبر مول تجاري متخصص في بيع الملابس.









6- غلق سوق السيارات حتى نهاية مارس لمواجهة كورونا:

تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وفي إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر حتى نهاية شهر مارس حرصًا على سلامة مرتاديه ولأنه يضم عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات.





7- حملات لغلق "السناتر" وحظر "الشيشة" في منطقة جنوب القاهرة:

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، أن حي 15 مايو، شن حملة حملة بقيادة اللواء عصام عامر رئيس الحي، لحظر "الشيشة"، وتم المرور على "الكافيهات"، كما تم المرور على "السناتر" المغلقة للتأكد من التزامها بالقرار، وتم غلق 17 مركزًا تعليميًا، وغلق دور الحضانة وبالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي وتم غلق عدد 25 حضانة مرخصة و11 حضانة غير مرخصة.





وفي حي دار السلام، قادت شادية جمعة، القائم بأعمال رئيس الحي، والإدارات المعنية حملة للمرور على 15 مقهى، وتحريز عدد 16 "شيشة" بشوارع "خيري الجندي وامتداد شارع 30 مارس وشارع مخيمر وشارع الإمامين".





كما شن حي المعادي، برئاسة المهندس عادل عبد الظاهر، حملة مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة المعادي وشرطة المرافق، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من "الكافيهات" والمقاهي ومصادرة "الشيش"، تنفيذا لقرار المحافظ بشوارع " شارع الخمسين، شارع 214، شارع 252 وشارع 204 .



