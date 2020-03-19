رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة





أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر ، مساء اليوم الخميس، عن تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة، وكذلك تعليق حضور المصلين للصلوات في المسجد النبوي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأضاف هاني حيدر: أن "الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية، وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة صحة مطمئنة".

كما أكد على أن وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيسهم بإذن الله في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة ، داعياً الجميع للتعاون مع المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية.



ولفت المتحدث الرسمي إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق المصلحة العامة ورفع لمستوى الاحترازات، مضيفاً : "نطلب من الجميع التعاون لتحقيق المصلحة العامة".





هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم أمس الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد ، هو "عدو البشرية".



