أحمد صلاح حسني عن أهالي أسوان: "كانوا بيودعونا بالدموع بعد انتهاء "ختم النمر"

خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبى في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"





وأكد أحمد صلاح حسني، أن الدراما المصرية لم تتطرق لشعب أسوان وطيبة قلوبهم.



استضافت الإعلامية بسمة وهبى اليوم الفنان أحمد صلاح حسني في حلقة خاصة من برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الساعة التاسعة مساءا.



يذكر أن آخرأعمال أحمد صلاح حسني مسلسل "ختم النمر" والذي شاركه فيه عدد من الفنانين منهم ميريهان حسين ونسرين طافش وإسلام جمال وعفاف شعيب وتامر شلتوت وحنان سليمان وهو تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وتدور أحداثه في دول عمر النمر الذي يقع في حب هنادي.



قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه تم اختيار أسوان خاصة لتصوير مسلسل "ختم النمر" بسبب سحر وجمال أسوان لنيلها وجمال شعبها قائلً: "الأسوانيين بعد انتهائنا من التصوير زعلو وكانو بيودعونا بالدموع".وقالأن قصة المسلسل توجب علينا اختيار أسوان للتصوير، مشيرًا إلى الجمهور تعجب من شخص تحمل والدته الجنسية الأجنبية ووالده صعيدي وهو يعيش في أسوان فكيف تكون شخصية هذا الرجل.