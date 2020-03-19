Advertisements
Advertisements
Advertisements

بأسلوب أفلام الأكشن.. سطو مسلح على محطة بنزين في الدقهلية

الخميس 19/مارس/2020 - 10:46 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم في القبض علي 4 أشخاص من عائلة واحدة لقيامهم بالسطو المسلح علي إحدي محطات البنزين بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

البداية عندما تبلغ لقسم ميت غمر بأمن الدقهلية من عاملين بمحطة تموين السيارات الكائنة بطريق ميت غمر- المنصورة بدائرة قسم ميت غمر) أنه أثناء تواجدهما بالمحطة محل عملهما فوجئا بقدوم سيارة ملاكي يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح كان بحوزته والاستيلاء على مبلغ 15 ألف جنيه من داخل درج مكتب التحصيل.

فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة أفراد تشكيل عصابى عائلي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السطو على محطات تموين السيارات ضم عدد أربعة (سائق وشقيقه وأنجال شقيقتهما عاملين).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم ( بندقية آلية وبخزينتها عدد 18 طلقة من ذات العيار - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار قطعة سلاح أبيض "سنجة") وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، تم بإرشادهم ضبط مبلغ 5،500 جنيه من ضمن المبلغ المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محطات البنزين الدقهلية الأمن العام

أخبار تهمك

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف حقيقة طلب نجم الأهلي 10 مليون لتجديد تعاقده

منذ 37 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يحدد خليفة علي معلول

منذ ساعة الا ربع

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 19 مارس: خلاف كبير بين زيدان وبيريز على الصفقة الكبرى.. حسم مصير الدوري الإسباني بين الريال والبرسا.. رايولا يُبشر الملكي بالهدف الثمين

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة

منذ أقل من ساعة

معلول يزف خبراً سعيداً لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ أقل من ساعتين

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا.. وحالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تجديد حبس 3 متهمين بسرقة مليون جنيه من عاملي شركة سجائر بمدينة نصر

سقوط عصابة الشرطة المزيفة تخصصت في السطو على مساكن المواطنين بأسيوط

القبض على سيدة لاختراقها حسابات المواطنين وابتزازهم ماليا بدار السلام

أمن الدقهلية يضبط ٨ متهمين بالسطو الميلح على صاحب شركة لتجارة الدخان

سطو مسلح على مزرعة دواجن في الزقازيق

سطو مسلح على شركة صرافة وسرقة 840 ألف جنيه.. و"عامل" كلمة السر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:51 م

رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

09:58 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

06:41 م

معلول يزف خبراً سعيداً لجماهير الأهلي

10:14 م

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status