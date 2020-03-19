شويكار: أحمد صلاح حسني بيفكرني بأبطال روايات زمان وهو قدوة لكل الشباب

أبديت الفنانة شويكار رأيها في مسلسل "ختم النمر" قائلة: "الرواية دي عاملة زي الحواديت اللي كنا بنسمعها واحنا صغيرين، الأمير والأميرة والحب المحترم".



وتابعت "شويكار" خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "كل يوم" مع الإعلامية "بسمة وهبى" المذاع على قناة "ON" موجهة حديثها لأحمد صلاح حسني قائلة: "عاوزة أتكلم عن الأمير عمر وعن والد الأمير عمر العظيم ده، استاذ رشدي الشامي شخصية مش ممكن ومارد وهو بيمثل وانا بشكر كل الكبار والأسمر وولاده يجننوا وبان انهم طيبين وده كان هايل".



وأضافت "شويكار" قائلة: "والأم بدور مش معقولة يعني حقيقي بجد مش معقولة، عملت الدور والحب احنا عيطنا منها وهي بتكلمك في التليفون وبتقولك وحشتني، انا مذاكرة شبر شبر في المسلسل والمخرج الغالي ابن الغالي مسبلهمش حاجة مفوتهاش والغريب في كدة ان الاب لما جه يتجوز اليونانية اللي اتوفت والده عمر لما جه يختار اختار واحدة شبهها يعني الذوق واحد".



وأختتمت "شويكار" حديثها قائلة: "الاستاذ أحمد صلاح بيفكرني بأبطال الروايات بتوع زمان زي علاء الدين، قمر الزمان، روبرت هوت هو انسان محترم بمعنى الكلمة وهو مثال للفن الراقي والكرامة بيقول الناس ازاي يحترم الاب والام وبيحافظ على اخواته وهو قدوة للشباب والرواية دي انا متيمة بيها هي وكل ادواره اللي لايقة عليه الامير عمر بقا هقول ايه".



على صعيد آخر قدم الفنان أحمد صلاح حسني العديد من الأعمال التليفزيونية منها شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، حب لا يموت، كلمة سر، عفاريت عدلي علام، حكايات بنات، عوالم خفية، كلبش، بيت السلايف، أبواب الشك، لآخر نفس، حكايتي، ختم النمر.



وشارك في مسلسل "ختم النمر" كلا من أحمد صلاح حسني، كريم العمري، اسلام جمال، ميريهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، تميم عبده، تامر شلتوت وأخرين، و تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.