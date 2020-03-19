أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 19 مارس: خلاف كبير بين زيدان وبيريز على الصفقة الكبرى.. حسم مصير الدوري الإسباني بين الريال والبرسا.. رايولا يُبشر الملكي بالهدف الثمين

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 19 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي إدارة الملكي لضم البرازيلي جابرييل مارتينيلي نجم آرسنال الإنجليزي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- رايولا يكشف وضع بوجبا وهالاند

كشف الإيطالي مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير عن الوضع الحالي للفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد والنرويجي إيرلينيج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند.

وقال رايولا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "بوجبا يمر بوقت صعب ولكن دعونا نتحدث بوضوح لأن حساسيتهم مفرطة في إنجلترا".

وأضاف: "بوجبا يركز على إنهاء الموسم بشكل رائع مع مانشستر يونايتد ويرغب في العودة للفريق لا سيما وأنهم يستطيعون التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا".

وتابع:"لا يمكن توقع ما سيحدث في المستقبل، حيث إننا لا نعرف ذلك اليوم، والآن الأهم هو التركيز مع النادي والفريق ثم سنرى الوضع وما يمكن أن يحدث".

وأردف قائلاً:"كان هناك اهتمام كبير ببول بوجبا من بعض الأندية ولكن الاتفاق لم يكن ممكنًا في الموسم الماضي".

واختتم رايولا تصريحاته قائلاً:"هالاند جوهرة مهمة للغاية ومن الجيد رؤيته يلعب ويتطور في كل مباراة، لم يتوقع أحد مدى انسجامه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا مع فريق مثل بروسيا دورتموند".





- هدف ريال مدريد يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بخصوص مستقبل الفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وتوترت العلاقة مؤخرا بين بول بوجبا وإدارة مانشستر يونايتد بسبب التصريحات الهجومية من وكيل اللاعب ضد مسئولي النادي الإنجليزي، مما دفع النجم الفرنسي للتفكير في الرحيل عن صفوف النادي الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن بوجبا ومانشستر يونايتد يريدان الإنفصال بشكل ودي خلال الميركاتو الصيفي، واشترط مانشستر يونايتد وصول عرض بقيمة 100 مليون استرليني للموافقة على رحيل اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد سوف يستغل الخيار الموجود في عقد اللاعب بتمديد التعاقد لمدة عام للحفاظ على القيمة التسويقية للاعب فقط وليس للإبقاء عليه داخل النادي.

يذكر أن هناك عدد من الأندية الاوروبية ترغب في التعاقد مع بول بوجبا في مقدمتهم ريال مدريد ويوفنتوس.





- ريال مدريد يرغب في الحصول على لاعب أرسنال الشاب

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن رغبه نادي ريال مدريد الإسباني، في الحصول على خدمات الشاب البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب أرسنال خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد يجهز عرض ضخم بقيمة 70 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات جابرييل مارتينيلي، لاعب آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة، فإن ريال مدريد يحاول إغراء أرسنال بمنحة داني سيبايوس، ضمن بنود الصفقة، من أجل ضمن اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وشارك مارتينيلي مع أرسنال في 26 مباراة خلال هذا الموسم في كل المسابقات، نجح في إحراز 10 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.





- نجم ريال مدريد يواجه تهمة خطيرة بسبب كورونا

أصبح نجم ريال مدريد، الصربي مهدد بالمثول أمام النيابة بسبب خرقه الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، والذي تسبب في إيقاف جميع البطولات حول العالم.

ويواجه لوكا يوفيتش، إجراءات قانونية على خلفية خرقه الحجر الصحي المنزلي المفروض في صربيا بسبب فيرو س كورونا على الوافدين من الخارج، حسبما ذكرت مصادر محلية.





وطالبت نيابة العاصمة بلجراد العامة برفع دعوى جنائية ضد اللاعب، وفقا لما كشفه المصدر الذي لم يفصح عن طبيعة العقوبة المحتملة، رغم تأكيده أنه في حالة إقدام يوفيتش على نفس الفعل مرة أخرى فلا يستبعد القبض عليه.





- مانشستر يونايتد يحارب ريال مدريد على صفقة نارية

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المنافسة على ضم واحد من نجوم نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد مستعد لتقديم مبلغ ضخم لضم فان دي بيك في الصيف القادم وتدعيم مركز الوسط في الفريق وليكون بديل الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

كما ذكرت الصحيفة أن هناك منافسة قوية تنتظر نادي مانشستر يونايتد لضم دوني فان دي بيك في نهاية الموسم الجاري حيث توجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني.

وقد شارك دوني فان دي بيك في 37 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس أمستردام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.





- خلاف في ريال مدريد حول بديل مبابي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني يعلم تمامًا أنه من الصعب التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات لذلك وضع الملكي خطة بديلة في حال فشل إتمام الصفقة.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأنه نشب خلاف بين فلورنيتنو بيريز رئيس ريال مدريد وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق حول بديل صفقة كيليان مبابي في حال فشلها.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن بيريز يرغب في التعاقد مع إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في حال فشل ضم مبابي بينما يريد زيدان التوقيع مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

وأكد الموقع الفرنسي أن فلورنتينو بيريز قد يستغنى عن زين الدين زيدان في نهاية الأمر إذا لم يتفق معه على التعاقد على ضم هالاند في حال فشل صفقة مبابي.

وذكر الموقع الفرنسي أن زيدان كان قد أقدم على الرحيل عن ريال مدريد في 2018 بعد أن رفض بيريز تلبية مطالبه في سوق الإنتقالات أبرزها رحيل كريستيانو رونالدو وبقاء جاريث بيل.





- تيباس يكشف مصير بطل الدوري الإسباني

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن الموسم الحالي من بطولة الدوري الإسباني سيتم استكماله بنسبة كبيرة تحديدًا بعد قرار الإتحاد الأوروبى لكرة القدم (اليويفا) بتأجيل نهائيات يورو 2020 إلى العام المقبل.

وقال تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية:"إذا لم يستأنف الدوري في غضون بضعة أشهر سيتم إلغاءه، السيناريو الذي نعمل عليه هو أن ننهي المسابقة قبل 30 يونيو".

وعن استئناف البطولة وهل سيكون برشلونة المتصدر بطلاً للدوري، اختتم تيباس تصريحاته قائلاً :"لا أعلم، هناك الكثير من الحديث عن هذا الموضوع لكنه ليس موضع نقاش، الآن يجب أن نكرس الوقت لإنهاء البطولة".

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 58 نقطة بعد مرور 27 جولة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف وصاحب المركز الثاني.





- ثلاث مواعيد محتملة لعودة الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، صباح اليوم الأربعاء، المواعيد المحتملة لاستئناف مسابقة الليجا مجددًا.

حددت رابطة الدوري الإسباني 3 مواعيد مقترحة من أجل استكمال منافسات الليجا الإسبانية خلال الفترة القادمة.

وكانت رابطة الليجا قد أعلنت تأجيل منافسات البطولة لمدة أسبوعين، بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا، ولكن بعض التقارير الصحفية أكدت أن مدة الإيقاف قد تصل إلي أكثر من شهر في ظل استمرار تفشي الوباء في البلاد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن 3 مواعيد محتملة لاستكمال مباريات الليجا الإسبانية، الأول استئناف المباريات يوم 23 أبريل المقبل، أم الخيار الثاني عودة مباريات الدوري الإسباني يوم 2 مايو القادم، أم الخيار الثالث قد يكون يوم 14 مايو بعد نهاية خطر الفيروس المستجد.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.



