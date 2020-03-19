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"الملك سلمان" يشيد بجهود جنود الأطقم الصحية التمريضية

الخميس 19/مارس/2020 - 10:22 م
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الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز
الفجر السعودي
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أشاد ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الخميس، بـ"الجهود والتضحيات التي يبذلها رجال المملكة كلٌ في موقعة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحماية أبناء المملكة من مخاطره الفتاكة".

ووجه الملك سلمان الشكر والعرفان لرجال وسيدات الصفوف الأمامية، بسبب حجم المخاطر، التي يتعرضون لها وتقديم أرواحهم فداء لشعب المملكة المثابر، مشيدًا بعطائهم وإخلاصهم وتفانيهم في أداء ورهم الوطني بكل جسارة، في مواجهة خطر داهم على شعوب العالم أجمع.

وتأكيداً على دور رجال الصفوف الأمامية، خاصة في القطاع الصحي، نلفت إلى أن طواقم الأطباء والتمريض على مستوى المملكة تعمل على مدار الـ24 ساعة في منع وفادة الفيروس، عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية، ولا يهمها في سبيل تنفذ مهمة الوطن والمواطنين حجم الأضرار والمخاطر، التي قد تتعرض لها تلك المخاطر التي من الممكن أن تصل إلى حد الوفاة.

هذا وأكدت الأيام الماضية، حجم الجهود المبذولة للطواقم الصحية والتمريضية لمنع تفشي فيروس كورونا وحصره في بؤرة صغيرة، كان مصدرها الوافدون من إيران، وأثبتت المؤشرات وتدني معدلات الإصابة بالمرض، مدى المهنية العالية والعمل المنظم لقطاعات الدولة المختلفة والحرص على درء خطر هذا الوباء وتعزيز الأمن الصحي الوقائي.

ولا يخفى على الجميع الإجراءات المتميزة، التي قامت بها المملكة وهي في مجملها إجراءات احترازية رائدة على مستوى العالم، كتعليق الرحلات الجوية الإقليمية والدولية وتعليق الدراسة والحضور الجماهيري للأنشطة الرياضية، ومن ثم تعليق الأنشطة الرياضية وتعليق الحضور لمقرات العمل في كل الجهات الحكومية لفترة محددة، واستخدام التقنية في التعاملات الإلكترونية للشركات والبنوك، حرصًا على ممارسة المواطنين لحياتهم الطبيعية في ظل هذا الظرف القاسي.

وتؤكد الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة لحماية المواطنين من مخاطر الفيروس، على أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى للقيادة الرشيدة، ناهيك عن حملات التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الملك سلمان السعودية الأطقم الصحية التمريضية

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