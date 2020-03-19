"مضطر أنزل الشغل".. أحمد صلاح حسني يكشف عن قلقه من "كورونا"

استضافت الاعلامية بسمة وهبي منذ قليل، الفنان أحمد صلاح حسني في حلقة خاصة من برنامج "كل يوم" المذاع على قناة أون تي في الساعة التاسعة مساء.



وذكر "حسني"، أنه يشعر بالقلق على نفسه وأهله بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكنه ينظر نظرة إيجابية على هذا الموضوع فقال "حاسس إنه هيقوينا وهيعرفنا نقوي علاقتنا ببعض وإزاي نبقا إيد واحدة".



وعبر أحمد صلاح حسني عن أهمية دور الفنان في نشر الوعي للجمهور، قائلا "كلنا بنقول خلي بالكو وخليكو في بيتكو وأن دور الفنان يطلع يتكلم ويقول للناس اقعدو فالبيت"، وذكر متابعًا كلامه أن رغم صعوبة هذا الفيروس ومدى انتشاره لا يقدر على عدم النزول إلى العمل ولكن يوجد اهتمام قوي من الدولة فيتم تعقيم اللوكيشن والعاملين به".



وقال "حسني"، "إن احتياطات النظافة التي تطالبنا بها الدولة هي موجوده بالفعل في ديننا فإن ديننا يأمرنا بالوضوء وغسل الأيدي وهذا ليس بالشئ الصعب".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني مسلسل "ختم النمر" بالمشاركة مع عدد من الفنانين منهم نسرين طافش، وميريهان حسين، وعفاف شعيب، وإسلام جمال، وهو تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويخوض"حسني"، السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الفتوة".

