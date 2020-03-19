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استمراراً لدعمه لمصر وللشعب ضد"الكورونا" تامر حسني يشيد بدور الدولة

الخميس 19/مارس/2020 - 10:45 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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أكد النجم تامر حسني، خلال الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب مرض"الكورونا" على أهمية دور الفنان في توعية الشعب ضد أي أزمة تمر بها البلاد، خصوصًا أن حسني ينشر يوميًا عبر صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي نصائح عديدة لجمهوره لإتباعها للوقاية ضد الفيروس.

ونشر حسني منذ قليل عبر حسابه الخاص بموقع الصور الشهير"انستجرام" فيديو لرجال الشرطة أثناء قيامهم بتنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بداية من الساعة 7 مساءًا ل6 صباحًا، بالإضافة إلى توعيتهم للناس بعدم التجمهر حفاظًا على صحتهم.

وكتب حسني، على الفيديو:"أحسنتم جزاكم الله كل خير كل الشكر والتقدير لدور الدولة".

تامر حسني من أكثر الفنانين الذين حملوا على عاتقهم دور التوعية الكاملة للجمهور، حيث يحرص كل يوم على نشر فيديوهات توضح كيفية الوقاية ضد الفيروس، بل يحث كل متابعيه بعدم الخروج من المنزل خلال 14 يومًا وإتباع كافة تعليمات الدولة.
استمراراً لدعمه لمصر وللشعب ضد"الكورونا" تامر حسني يشيد بدور الدولة
استمراراً لدعمه لمصر وللشعب ضد"الكورونا" تامر حسني يشيد بدور الدولة
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