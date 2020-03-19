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التنمية المحلية: توزيع مطبوعات توعوية للوقاية من كورونا لذوي الإعاقة

الخميس 19/مارس/2020 - 10:33 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير وجه بالتعامل بكل حزم وحسم للمخالفين لقرارات مجلس الوزراء بشـأن غلق المقاهي والمراكز التجارية والأندية من السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء " المذاع عبر فضائية ""، مساء الخميس، إلى أن الحملات تجوب المحافظات للتأكد من تطبيق القرار، مناشدا المواطنين الإبلاغ فورا عن أي مخالفات لتنفيذ القرارا على الرقم 01150606783.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن أي مركز تعليمي خالف التعليمات ومارس النشاط، سيتم غلق المركز وتغريم صاحبه، معلنا أنه تم التنسيق مع المحافظات لتوزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة لذوي إعاقة السمعية عن كافة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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