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بدرية طلبة لمتابعيها: "أوعو تزورونا علشان ما ينتشرش فيروس "كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:48 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشرت الفنانة بدرية طلبة،  فيديو لها وهي تقوم بتوجية بعض النصائح لمتابعيها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا للحد من انتشاره وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"

ظهرت "طلبة " في الفيديو وهي تجلس علي أرجوحة أحفادها وتوجة رسالة لجمهورها قائلة" "علشان ما ينتشرش فيروس" كورونا" أوعو تيجو تزورونا، أديكو شايفين أهوة أنا قاعدة ع المرجيحة بتاعة أحفادي، أدخل المطبخ، أعمل أي حاجة، لا تزورونا ولا نزوركم ولا نعرف بعض الفترة دي"

واضافت: "ياريت نبص لبعض دلوقتي ما نستناش شهر رمضان لما يجي علشان أنتم عارفين في ناس شغالة باليومية والحال واقف نشوف ممكن نعمل إيه ونساعد بعض، وربنا يعدي الأزمة دي علي خير يارب".

جائت تعليقات الجمهور على الفيديو كالتالي: "أنا بحب حضرتك أوي"، "أحسنتي يا فنانة"، "يا قمر".



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