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البورصة الأمريكية تستجيب لإجراءات التحفيز وتتعافي بالختام

الخميس 19/مارس/2020 - 10:23 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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استجابت البورصة الأمريكية للإجراءات التحفيزية للبنوك المركزية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، لترتفع في ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاعي التكنولوجيا والطاقة.

كما تلقت الأسهم الدعم من مواصلة البنوك المركزية العالمية إجراءاتها التحفيزية للاقتصاد حيث أعلن المركزي الأوروبي برنامجاً طارئاً لشراء الأصول بقيمة 750 مليار يورو.

كما خفض المركزي البريطاني معدل الفائدة إلى 0.1 بالمائة مع عزمه تعزيز شراء السندات، في الوقت الذي أعلن فيه الفيدرالي توسيع تبادل العملات مع البنوك المركزية الأخرى لمعالجة أزمة نقص الدولار.

وأظهرت بيانات اقتصادية انكماش النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2012، في حين قفزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عامين ونصف.

وقفز عدد حالات الإصابة إثر الكورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 9 آلاف حالة، وفقًا لبيانات من جامعة "جونز هوبكنز"، بينما بلغ عدد الوفيات 9300 شخص عالمياً.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة  رابحاً 188 نقطة ليسجل  20087 نقطة ليتعافي من أدنى مستوى منذ 2017.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 2409.3 نقطة، وزاد "ناسداك"بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 7150.5 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 1.5 بالمائة ليسجل 102.652.


استأنفت البورصة الأمريكية التراجع في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد أن حققت خسائر فادحة فى جلسة الأمس، بعد أن انكمش النشاط الصناعي  في ولاية فيلادلفيا الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2012، في حين قفزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عامين ونصف.

وشهدت البورصة الأمريكية خسائر فادحة أنس ليتم  توقف التدولات لمدة 15 دقيقية بعد أن سجل "داو جونز" الصناعي أدنى مستوى بثلاث سنوات وتتجاوز هبوط "ستاندرد آند بورز" 7 بالمائة.

وكانت بورصة نيويورك أعلنت إغلاقها مؤقتاً لقاعات التداول واستمرار العمل إلكترونياً بداية من 23 مارس الجاري يأتى ذلك مع تزايد عدد حالات الإصابة إثر الكورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 9 آلاف حالة، وفقًا لبيانات من جامعة "جونز هوبكنز"، بينما بلغ عدد الوفيات 9115 شخص عالمياً.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.1 بالمائة مسجلاً 19480.4 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.8 بالمائة مسجلاً 2354.8 نقطة.

وانخفض مؤشر "ناسدالك" بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 6932 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 101.741.

وأغلقت البورصة الأمريكية أمس الأربعاء، فى أدني مستوياتها منذ 3 سنوات مع ارتفاع سعر الدولار وتزايد المخاوف من فيروس كورونا.

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طلبات الاعانه شراء سندات حالات الاصابة تداعيات كورونا المركزي البريطاني الاجراءات التحفيزية

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