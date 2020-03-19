Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ريال مدريد يواجه تهمة خطيرة بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 10:21 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
Advertisements
أصبح نجم ريال مدريد، الصربي مهدد بالمثول أمام النيابة بسبب خرقه الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، والذي تسبب في إيقاف جميع البطولات حول العالم.

ويواجه لوكا يوفيتش، إجراءات قانونية على خلفية خرقه الحجر الصحي المنزلي المفروض في صربيا بسبب فيروس كورونا على الوافدين من الخارج، حسبما ذكرت مصادر محلية.



وطالبت نيابة العاصمة بلجراد العامة برفع دعوى جنائية ضد اللاعب، وفقا لما كشفه المصدر الذي لم يفصح عن طبيعة العقوبة المحتملة، رغم تأكيده أنه في حالة إقدام يوفيتش على نفس الفعل مرة أخرى فلا يستبعد القبض عليه.



 وكان يوفيتش غادر منزله الذي يتعين عليه البقاء فيه، مدعياً للشرطة التي استوقفته أنه بصدد الذهاب إلى الصيدلية، طبقاً لما أوردته وكالة تانجوج المحلية للأنباء الخميس.



 وصرح مصدر من النيابة العامة أن الأخيرة "لا تعتد بأي مهنة للتمييز بين المواطنين".



وأضاف المصدر أن "العقوبة قد تتمثل في غرامة ألف و275 يورو، أو السجن حتى ثلاث سنوات".



تجدر الإشارة إلى أن صربيا فرضت حجراً صحياً منزلياً بين 14 و28 يوماً على مواطنيها العائدين من الخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفيتش ريال مدريد الحجر المنزلي

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

أشرف زكي يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا.. وحالة وفاة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

سبورت: برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نيمار وميسي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 12 ساعة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد فتحي يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي.. تعرف على السبب

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ريال مدريد يواجه تهمة خطيرة بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عين.. هل يخطف ريال مدريد صفقة برشلونة المنتظرة؟

بالأرقام.. ماذا قدم الصربي لوكا يوفيتش صفقة ريال مدريد الجديدة؟

6 حقائق مثيرة عن صفقة ريال مدريد الجديدة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم أهم صفقتين ويقترب من صفقة القرن المُنتظرة

وافد ريال مدريد الجديد يكافح لإقناع زيدان

إصابة نجم ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:41 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

09:46 م

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

05:35 م

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

05:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status