نجم ريال مدريد يواجه تهمة خطيرة بسبب كورونا

أصبح نجم ريال مدريد، الصربي مهدد بالمثول أمام النيابة بسبب خرقه الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، والذي تسبب في إيقاف جميع البطولات حول العالم.





ويواجه لوكا يوفيتش، إجراءات قانونية على خلفية خرقه الحجر الصحي المنزلي المفروض في صربيا بسبب فيرو س كورونا على الوافدين من الخارج، حسبما ذكرت مصادر محلية.







وطالبت نيابة العاصمة بلجراد العامة برفع دعوى جنائية ضد اللاعب، وفقا لما كشفه المصدر الذي لم يفصح عن طبيعة العقوبة المحتملة، رغم تأكيده أنه في حالة إقدام يوفيتش على نفس الفعل مرة أخرى فلا يستبعد القبض عليه.







وكان يوفيتش غادر منزله الذي يتعين عليه البقاء فيه، مدعياً للشرطة التي استوقفته أنه بصدد الذهاب إلى الصيدلية، طبقاً لما أوردته وكالة تانجوج المحلية للأنباء الخميس.







وصرح مصدر من النيابة العامة أن الأخيرة "لا تعتد بأي مهنة للتمييز بين المواطنين".







وأضاف المصدر أن "العقوبة قد تتمثل في غرامة ألف و275 يورو، أو السجن حتى ثلاث سنوات".







تجدر الإشارة إلى أن صربيا فرضت حجراً صحياً منزلياً بين 14 و28 يوماً على مواطنيها العائدين من الخارج.