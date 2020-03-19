الحكومة اللبنانية تقر توزيع مساعدات للمتضررين من كورونا

قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، توزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم جراء إعلان التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا المستجد، مشدداً على أهمية الاستمرار في الصرامة في اتباع الإجراءات الصحية.





وأعلن مجلس الوزراء في جلسة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية "وضع الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من (تعويضاتهم الخاصة) في الحساب الخاص المنشأ في مصرف لبنان لمكافحة الوباء".





وقرر المجلس أن يتم توزيع "مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، وسيتم توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق، سواء عبر الهيئة العليا للإغاثة أو عبر البلديات أو بمساعدة متبرعين محليين".





وأعلن لبنان، الخميس، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وبلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 149 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية.

وتتابع وزارة الصحة العامة أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.

وتناشد الوزارة جميع اللبنانيين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى."



