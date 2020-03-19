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مباحثات "سعودية - أردنية" حول جهود مكافحة تفشي فيروس "كورونا"
الخميس 19/مارس/2020 - 10:15 م
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الفجر السعودي
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تلقى ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الخميس، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
ودار خلال الاتصال، استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.
هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.
وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".
وكانت وزارة الصحة الأردنية، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 56 حالة، موضحة أن عدد الحالات يشمل حالة الشفاء الأولى.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الوزارة تتوقع وجود 100 مصاب كورونا لم يتم حصرهم بعد، مؤكدا أن فرق التقصي تبذل مجهودا كبيرا في البحث عنهم لايجادهم.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم أمس الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد ، هو "عدو البشرية".
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