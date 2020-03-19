مباحثات "سعودية - أردنية" حول جهود مكافحة تفشي فيروس "كورونا"





تلقى ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الخميس، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.





ودار خلال الاتصال، استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.





هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".



