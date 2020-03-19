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معلول يزف خبراً سعيداً لجماهير الأهلي

الخميس 19/مارس/2020 - 10:14 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أصبح التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا  للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.


وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية عقب مواجهة الأهلي أمام صن دوانز بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تغيب عن مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


وخضع معلول لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق ليتعافى من الإصابة التي اشتكى منها، ويصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.


والجدير بالذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات حتى الأحد المقبل بسبب تعليق نشاط كرة القدم في مصر في إطار خطة مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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