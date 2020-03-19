أحمد طلعت مهندس في "حكايات بنات 4"

يواصل الفنان الشاب أحمد طلعت تصوير مشاهده في الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات من إخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة والمقرر عرضه بدءا من يوم 21 مارس الجارى على إحدى القنوات الفضائية.





وعبر طلعت عن سعادته بالمشاركة في العمل الذي ترك بصمة بين المشاهدين في أجزائه الثلاثة الماضية موضحا أن مخرج العمل مصطفى أبوسيف والمنتج طارق الجناينى هما من رشحاه ليكون أحد أبطال العمل .





وأوضح طلعت أنه يجسد في أحداث الجزء الرابع شخصية "فاروق" الذي يعمل مهندس ميكانيكا و صاحب مركز صيانة سيارات وذو طبع جاد في حياته ويرتبط بعلاقة صداقة مع الفنانة هاجر أحمد التى تلعب دور "آش" وتتميز علاقتهما بالشد والجذب طوال الأحداث التى ستشهد تحولات كثيرة.