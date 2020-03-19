Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد صلاح حسني: من وأنا صغير بتعصب لما بلاقي أثار بلدي برا ... بحس إن حتة مني متاخدة

الخميس 19/مارس/2020 - 10:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements
كشف الفنان أحمد صلاح حسني عن دور الدراما في مساعدة الدولة لمواجهة الأثار قائلا: "الدراما ممكن تساعد الدولة بطرق كثيرة، في مسلسل ختم النمر احنا تناولنا ده في سياق درامي انساني جدا".

وتابع "حسني" خلال لقائه بالإعلامية "بسمة وهبى" على قناة ON قائلا: "في ناس غصب عنهم لظروفهم المادية بيضطروا انهم يتخلوا عن مبادئهم وأصول بلدهم والموضوع ده كان شاغلني جدا وبيعصبني من وانا صغير لما الاقي ان اثار بلدي برا بحس ان حتة مني متاخدة".

وأضاف "حسني" قائلا: "لما قعدنا على الموضوع انا والاستاذ أحمد سمير فرج والاستاذ محمد عبد المعطي، في البداية اتكلمنا عن أسوان وهي اللي ودتنا لحتة الأثار بس كان لازم نتكلم عنها بالأصل المصري لازم حد يكون اتعلم صح واتربى ان الحاجات دي بتاعتنا زي شخصية 'عمر النمر' وحد نقيض ليه زي 'فاروق' او 'سلطان' اللي هما اتخلوا عن مبادئهم في سبيل الماديات، كنا حابين نعمل الشئ والنقيض بتاعه الاغبيض والأسود".

على صعيد آخر قدم الفنان أحمد صلاح حسني العديد من الأعمال التليفزيونية منها شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، حب لا يموت، كلمة سر، عفاريت عدلي علام، حكايات بنات، عوالم خفية، كلبش، بيت السلايف، أبواب الشك، لآخر نفس، حكايتي، ختم النمر.

وشارك في مسلسل "ختم النمر" كلا من أحمد صلاح حسني، كريم العمري، اسلام جمال، ميريهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، تميم عبده، تامر شلتوت وأخرين، و تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.
Advertisements

أخبار تهمك

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 5 ساعات

سبورت: برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نيمار وميسي

منذ ساعتين

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا.. وحالة وفاة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد فتحي يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي.. تعرف على السبب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ ساعة

نجم ريال مدريد يواجه تهمة خطيرة بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أشرف زكي يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:41 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

05:35 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

09:46 م

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

05:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status