أحمد صلاح حسني: من وأنا صغير بتعصب لما بلاقي أثار بلدي برا ... بحس إن حتة مني متاخدة

كشف الفنان أحمد صلاح حسني عن دور الدراما في مساعدة الدولة لمواجهة الأثار قائلا: "الدراما ممكن تساعد الدولة بطرق كثيرة، في مسلسل ختم النمر احنا تناولنا ده في سياق درامي انساني جدا".



وتابع "حسني" خلال لقائه بالإعلامية "بسمة وهبى" على قناة ON قائلا: "في ناس غصب عنهم لظروفهم المادية بيضطروا انهم يتخلوا عن مبادئهم وأصول بلدهم والموضوع ده كان شاغلني جدا وبيعصبني من وانا صغير لما الاقي ان اثار بلدي برا بحس ان حتة مني متاخدة".



وأضاف "حسني" قائلا: "لما قعدنا على الموضوع انا والاستاذ أحمد سمير فرج والاستاذ محمد عبد المعطي، في البداية اتكلمنا عن أسوان وهي اللي ودتنا لحتة الأثار بس كان لازم نتكلم عنها بالأصل المصري لازم حد يكون اتعلم صح واتربى ان الحاجات دي بتاعتنا زي شخصية 'عمر النمر' وحد نقيض ليه زي 'فاروق' او 'سلطان' اللي هما اتخلوا عن مبادئهم في سبيل الماديات، كنا حابين نعمل الشئ والنقيض بتاعه الاغبيض والأسود".



على صعيد آخر قدم الفنان أحمد صلاح حسني العديد من الأعمال التليفزيونية منها شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، حب لا يموت، كلمة سر، عفاريت عدلي علام، حكايات بنات، عوالم خفية، كلبش، بيت السلايف، أبواب الشك، لآخر نفس، حكايتي، ختم النمر.



وشارك في مسلسل "ختم النمر" كلا من أحمد صلاح حسني، كريم العمري، اسلام جمال، ميريهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، تميم عبده، تامر شلتوت وأخرين، و تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.