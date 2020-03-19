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برلنتى عامر بين "مليكة" في "أركب الترند" و"قشطة" في "ولاد إمبابة"

الخميس 19/مارس/2020 - 10:09 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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تواصل الفنانة برلنتى عامر تصوير مشاهدها في فيلم "أركب الترند" بطولة مصطفى أبو سريع ومروة عبد المنعم ونور الكاديكي وطاهر أبو ليلة وقصة وإخراج محمد جمال الحديني حيث يواصل فريق العمل التصوير في استديو نور الشريف.

وعبرت برلنتى عن سعادتها بالتجربة التى تقتحم من خلالها عالم الكوميديا حيث تجسد دور "مليكة" التى ترتبط بعلاقة عاطفية مع الفنان مصطفى أبوسريع ضمن أحادث العمل ولكن سرعان ما تحدث بينهما خلافات بينهما وهو ما يهدد علاقتهما.

كما تستكمل برلنتى عامر تصوير مشاهد البطولة في مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وسعد الصغير ولطفى لبيب وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومن تأليف أيمن بكرى ومن إخراج ممدوح ذكي والمقررعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتجسد برلنتى دور فتاة تدعى " قشطة " تدفعها الظروف للعيش في منزل "إمبابة" التى تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر لمعاونتها وتتعرض لمعاكسات من زوجها لطفى لبيب ولكن مع مرور الأحداث تكتشف كيف سخرت "إمبابة للفتاة "قشطة" في تحقيق غرض ما بعد حيلة اتفقا عليها لتصل لمرادها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة برلنتى عامر فى مسلسل "قيد عائلى" شارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان كما شاركت في أعمال تلفزيونية منها "هربانة منها" مع ياسمين عبدالعزيز و"الحالة ج" مع حورية فرغلى و"الطوفان" مع ماجد المصري وفتحى عبدالوهاب
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