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غفران ممدوح ينضم لمسلسل "النهاية"

الخميس 19/مارس/2020 - 09:59 م
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بوابة الفجر
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انضم الفنان الشاب غفران ممدوح، لمسلسل"النهاية" بطولة الفنان فكرة وبطولة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج سينرجى والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل.

وعبر غفران عن سعادته بالمشاركة في العمل الذي يجسد من خلاله شخصية رسلان خلال أحداث العمل الذي تدور فكرته فى إطارالخيال العلمى حيث أحداثه فى 2121 أى بعد 100 سنة من الآن ويشارك فى بطولته إلى جانب يوسف الشريف كلاً من عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين حيث يضم العمل أكثر من 100 شخصية خلال الأحداث.

ووجه غفران الشكر للمخرج المنفذ محمد الطحاوي والمنتجين الفنيين محمد عبدالقوي وزكريا القفاص الذين رشحوه ليكون ضمن فريق التمثيل
غفران ممدوح ينضم لمسلسل "النهاية"
غفران ممدوح ينضم لمسلسل "النهاية"
غفران ممدوح ينضم لمسلسل "النهاية"
غفران ممدوح ينضم لمسلسل "النهاية"
غفران ممدوح ينضم لمسلسل "النهاية"
غفران ممدوح ينضم لمسلسل "النهاية"
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