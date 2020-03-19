أحمد صلاح حسني: الإخلاص هو اللي بيدي كل حاجة

كشف الفنان أحمد صلاح عن مواهبه التي يتمتع بها قائلا: "انا لعبت كورة ومثلت ولحنت، عملت 3 حاجات مختلفين عن بعض في نفس الوقت أنا كنت بعمل الحاجات اللي بحبها".



وتابع "حسني"، خلال لقائه بالإعلامية "بسمة وهبى" على قناة ON قائلا: "سواء لعبت كورة او مثلت او لحنت فالتلاتة انا عملتهم بكل حب واخلاص، وانا لما بحب حاجة بديها اكتر من طاقتي ويمكن ده اللي اتعلمتوا من الرياضة ان الموهبة لوحدها مش كفاية".



وأضاف "حسني"، قائلا: "الإخلاص هو اللي بيدي كل حاجة".



على صعيد آخر قدم الفنان أحمد صلاح حسني العديد من الأعمال التليفزيونية منها شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، حب لا يموت، كلمة سر، عفاريت عدلي علام، حكايات بنات، عوالم خفية، كلبش، بيت السلايف، أبواب الشك، لآخر نفس، حكايتي، ختم النمر.



وشارك في مسلسل "ختم النمر" كلا من أحمد صلاح حسني، كريم العمري، إسلام جمال، ميريهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، تميم عبده، تامر شلتوت وآخرين، و تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.