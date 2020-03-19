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نتنياهو يعلن إغلاقا كاملا في إسرائيل مدة أسبوع بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:59 م
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بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق كامل في إسرائيل اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 7 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال نتنياهو إن الحكومة ستوافق على أنظمة طوارئ تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم، ولن يكون بإمكانهم الخروج منها إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية.

وأضاف أن العاملين في بعض المجالات سيتم استثناؤهم من تلك الإجراءات، التي وصفها بأنها "غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل".

وشدد نتنياهو على أن ذلك "ليس طلبا، وإنما أمر ملزم"، وأن والهدف من وراء هذه التوجيهات ضمان عدم إصابة أعداد كبيرة من الناس بالفيروس.

وتشير آخر بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 573، حيث تم تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأضافت أن 6 مصابين في حالة خطرة.

وفي وقت سابق كانت إسرائيل قد أعلنت عن إغلاق الحدود مع الأردن ومصر ومنع دخول الأجانب للبلاد في إطار الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 573.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن 6 من الإصابات خطيرة و13 متوسطة و540 طفيفة، لافتة إلى أن 14 حالة قد تعافوا من الفيروس. 

واستنادا الى وزارة الصحة الإسرائيلية فإن 266 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات وإن 86 يتلقون العلاج في المنازل و47 يتلقون العلاج في فنادق تم تخصيصها لعلاج المرضى.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت إنها بدءا من الخميس ستجري 2200 فحص يوميا لأشخاص مشتبهين بالإصابة بالفيروس.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، تدابير أكثر دقة لرصد المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة.

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