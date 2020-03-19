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تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 10:02 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قامت الوحدات المحلية بكفر الشيخ بالتعاون مع القوات الأمنية، بتفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية).

وكذلك ما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة من الساعة السابعة مساءا حتي السادسة صباحا حتي يوم 31 مارس، لمنع التجمعات في خطوة إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث قامت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برئاسة اللواء خالد حسن مرسى رئيس مركز ومدينة دسوق تنسيقا مع فرقة شرطة دسوق برئاسة اللواء نصر عبد السلام، المقدم شريف عبود مأمور قسم شرطة دسوق وفريق عمل من الوحدة المحلية بتنفيذ وتفعيل قرار رئيس الوزراء بنطاق دائرة مركز ومدينة دسوق وفى سياق متصل رؤساء القرى بالتنسيق مع نقط الشرطة وتنفيذ القرار بكل قرية وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لتوعية المواطنين بالدور الفعال للمشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس " كورونا المستجد "، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات الصحية، ورؤساء الإدارات الزراعية، ونواب النظافة لرؤساء المراكز والمدن.

حيث أكد محافظ كفرالشيخ، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس " كورونا " المستجد والحد من انتشاره، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، ومواصلة خطة المحافظة لإتباع الإجراءات الوقائية والتطهير بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والمرافق الحيوية ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وذلك بتأهيل فريق بكل مركز ومدينة يتكون من 9 أفراد سيتم تدريبهم علي خلط مبيدات الرش بالمحطة العسكرية بسخا، لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، بما يُحقق ضمان سلامة وحماية الأهالي والعاملين، وكذا المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهاز كاشف لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، للكشف الحراري على القادمين من المحافظات الأخرى، وذلك في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة في نقاط ثابتة ومتحركة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، وإذا تبين من خلال جهاز كاشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فورًا للمستشفى التابع له بالمحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، التنبيه علي كافة نواب النظافة المسئولين عن المخلفات الصلبة بكل مركز ومدينة، بضرورة توزيع " كمامات وقفازات " على عمال النظافة، والتنبيه على كافة العاملين بضرورة ارتدائهم والالتزام بإرشادات الوقاية، حفاظًا على صحة العمال، وذلك ضمن جهود المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)
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