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كورونا يقضي على فريق فيورنتينا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:55 م
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بوابة الفجر
وكالات
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مازال فيروس كورونا يواصل ضرباته القاضية للأندية حول العالم، حث أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تسجيل عشر إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، مشيرا الى ان ثلاثة منها تعالج في المستشفى.

وأفاد مالك النادي روكو كوميسو في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا" من مكان تواجده في الولايات المتحدة "الوضع يزداد سوءا، في النادي لدينا نحو عشر أشخاص مصابين بهذا المرض المؤسف، وثلاثة من أفراد الجهاز الفني هم في المستشفى".

وسبق لنادي كرة القدم أن أعلن عن إصابة ثلاثة لاعبين هم المهاجم باتريك كوتروني والأرجنتيني جرمان بيسيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش.

وأطلق النادي حملة لجمع التبرعات لمساعدة مستشفيات المدينة على التعامل مع فيروس "كوفيد-19" الذي ضرب بقوة في إيطاليا، وحصد حتى مساء الأربعاء نحو 3000 وفاة في إيطاليا من أصل نحو 35 ألف إصابة، من أصل نحو 8800 وفاة تسبب بها حول العالم.

وأشار كوميسو إلى أن الحملة جمعت حتى مساء الأربعاء نحو 420 ألف يورو من أصل هدفها الاجمالي وهو 500 ألف يورو، مشيرا إلى أن لاعب الفريق الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري ساهم بـ50 ألفا.

وأعلنت أندية عدة في "سيري أ" تسجيل إصاباته بالفيروس في صفوفها، لاسيما يوفنتوس حيث أصيب دانييلي روغاني (أول إصابة للاعب كرة قدم في إيطاليا) والفرنسي بليز ماتويدي، وسمبدوريا الذي سجل فحوصا إيجابية لخمسة من لاعبيه وطبيب، ولاعب هيلاس فيرونا ماتيا زاكانيي.

وفرض "كوفيد-19" شللا شبه شامل على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم ومنها منافسات غالبية بطولات كرة القدم في أوروبا. وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بالفيروس في القارة العجوز، وهي أعلنت في وقت سابق وقف المنافسات الرياضية حتى الثالث من نيسان/أبريل.

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