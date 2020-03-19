طوارئ بشرى في الشيخ زايد بسبب "القمر آخر الدنيا"

تواصل الفنانة بشري تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" مع المخرج تامر حمزة، داخل أحد أماكن التصوير بمدينة الشيخ زايد، حيث تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل.





كانت بشرى قد تعاقدت مع شركة Stars media production " ستار ميديا "مؤخرا على بطولة المسلسل الذي يعد التجربة الإنتاجية الأولى للشركة في التليفويون حيث قدمت عددا من التجارب الانتاجية الديجيتال، وتسعى حاليا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.



