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طوارئ بشرى في الشيخ زايد بسبب "القمر آخر الدنيا"

الخميس 19/مارس/2020 - 09:56 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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تواصل الفنانة بشري تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" مع المخرج تامر حمزة، داخل أحد أماكن التصوير بمدينة الشيخ زايد، حيث تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل.

كانت بشرى قد تعاقدت مع شركة Stars media production " ستار ميديا "مؤخرا على بطولة المسلسل الذي يعد التجربة الإنتاجية الأولى للشركة في التليفويون حيث قدمت عددا من التجارب الانتاجية الديجيتال، وتسعى حاليا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشري، مؤمن نور، ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف و خدي الاتربي ومن إخراج تامر حمزة.

يذكر أن بشري شاركت في مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
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