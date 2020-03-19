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حملة مكبرة بالغردقة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 09:55 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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شنت الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق حملة مكبرة على المحلات التجارية بمدينة الغردقة، وذلك لتفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية والمطاعم.

وبدأت الحملة من الساعة السابعة مساء برأسة اللواء عاطف وجدى رئيس مجلس مدينة الغردقة، والعميد عادل حفنى مأمور قسم أول الغردقة والعقيد محمد جاد رئيس قسم شرطة المرافق، وذلك لتطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية بدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.

وبدأت الحملة من منطقة الدهار وسط مدينة الغردقة مرورًا بمنطقة السقالة وشارع الشيراتون حتى منطقة الكوثر، وقامت الحملة بغلق جميع المحلات التى يشملها قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقامت الحملة بالتأكيد على غلق جميع المحلات.

وأكد اللواء عاطف وجدى رئيس مجلس مدينة الغردقة، على جميع أصحاب المحلات بالالتزام بتطبيق قرار دولة رئيس الوزراء حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجدة ومنع انتشاره.

وأوضح رئيس مجلس المدينة لابد من الالتزام بتطبيق قرار دولة رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه لم يخضع لتطبيق القرار لم يلوم إلا نفسه.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.
حملة مكبرة بالغردقة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية (صور)
حملة مكبرة بالغردقة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية (صور)
حملة مكبرة بالغردقة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية (صور)
حملة مكبرة بالغردقة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية (صور)
حملة مكبرة بالغردقة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية (صور)
حملة مكبرة بالغردقة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية (صور)
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