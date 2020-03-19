قطر تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 460

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 460، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة.





وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين في قطر بلغ 10 أشخاص، فيما تم فحص 9460 شخصا.





وكانت وزارة الصحة القطرية، أعلنت الأربعاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد معظمها مرتبطة بالعمالة الوافدة، التي كانت قيد الحجر الصحي.



