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إنبي يضع شروط عودة صالح جمعة

الخميس 19/مارس/2020 - 09:46 م
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بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن موقف الفريق من عودة صالح جمعة لاعب الأهلي للفريق البترولي من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عبر شاشة "الحدث اليوم" عن موقف فريقه من عودة صالح جمعة للفريق البترولي من جديد :"صالح جمعة لاعب كبير وبالطبع أي ناد يتمنى التعاقد معه".

وتابع مدير الكرة :"لم يحدث أي مفاوضات مع الأهلي أو اللاعب من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب قلة العدد من حيث الصفقات".

وأردف عبد الناصر :"الباب مفتوح لعودة صالح جمعة من جديد لكن لدينا شروط الأول هو أن نادينا ليس لديه قدرة على دفع مبالغ مالية كبيرة في الصفقات".

وعن الشرط الثاني لعودة صالح جمعة ذكر مدير الكرة بانبي :"الشرط الثاني هو دراسة الموضوع من الأمور الفنية".

وعن مفاوضات الفريق البترولي لعودة علي لطفي حارس الفريق السابق ذكر عبد الناصر محمد :"في الحقيقة تم طرح اسم علي لطفي في الانتقالات الماضية".

وأنهى مدير الكرة بانبي تصريحاته :"لم نفاوض اللاعب أو ناديه رسميًا لكن اسمه طرح فقط، أعتقد أن تألق محمود جاد والبلعوطي سيجلعنا نعيد النظر في تدعيم مركز حراسة المرمى".

يذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر قد أعلن عن رغبته في رحيل صالح جمعة لاعب الأهلي عن صفوف الأحمر لكثرة مشكلاته داخل الفريق وتغيبه عن التدريبات الجماعية، فيما صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن مجلس إدارة القلعة الحمراء ينتظر وصول عرض من فنلندا لاحتراف صانع ألعاب الفريق.

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