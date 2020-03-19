الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر





تحدث الإعلامي سيف زاهر المذيع بقناة "On time sports" عن وجود عرض من أحد الأندية الإماراتية للمدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي.





عقد إماراتي لفايلر

وقال الاعلامي سيف زاهر في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت : "مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سيسعى لتجديد عقد المدير الفني في الفترة المقبلة".





وأضاف زاهر : "الأهلي يريد حسم استمرار فايلر بالموسم الجديد، لقطع الطريق على الأندية الراغبة في الحصول على خدماته".





وعن ملف تجديد رباعي الأهلي الكبار قال سيف زاهر: "بجانب ملف فايلر، يتطلع الأهلي أيضا لاستغلال فترة توقف الدوري، لحسم ملف الرباعي الكبير بصفوف الفريق (أحمد فتحي - شريف إكرامي - حسام عاشور - وليد سليمان".





فايلر يقدم نتائج مميزة مع الأهلي

وقاد المدرب السويسري رنيه فايلر الأهلي لتحقيق 17 فوز متتالي في بطولة الدوري المصري الممتاز التي اقترب المارد الأحمر من حسم لقب النسخة الحالية حيث وصل الفارق إلى 12 مع أقرب الملاحقين فريق المقاولون العرب ، كما تأهل الفريق لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع الوداد البيضاوي المغربي.



