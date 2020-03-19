أحمد عكاشة: الحديث على أن كورونا جند من جنود الله فكر ضلالي (فيديو)

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الحديث على أن فيروس كورونا جند من جند الله، يعتبر فكر ضلالي ومرضي، معقبًا: "لكل داء دواء".



وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الإيمان يقلل الألم لكنه لا يشفي، معقبًا: "كل الناس اللي قالت ميينفعش ندخل العناية المركزة، لأنها تؤكل أجل الله، أول ما تعبوا دخلوا العناية المركزة على ايدي".



وأشار إلى ضرورة فهم النص القرآني بصورة عقلانية، لافتًا إلى أن الفئات الأقل ذكاءً يفهمون القرآن نصيًا، وليس بالمعنى، من خلا اعمال العقل.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.





