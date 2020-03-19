إسرائيل تقرر فرض إغلاق كامل على الاراضي الفلسطينية





أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 573.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن 6 من الإصابات خطيرة و13 متوسطة و540 طفيفة، لافتة إلى أن 14 حالة قد تعافوا من الفيروس.

واستنادا الى وزارة الصحة الإسرائيلية فإن 266 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات وإن 86 يتلقون العلاج في المنازل و47 يتلقون العلاج في فنادق تم تخصيصها لعلاج المرضى.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت إنها بدءا من الخميس ستجري 2200 فحص يوميا لأشخاص مشتبهين بالإصابة بالفيروس.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، تدابير أكثر دقة لرصد المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة.

وكان مكتب "إعلام الأسرى" التابع لحركة حماس، أعلن في وقت سابق اليوم، إصابة أربعة أسرى فلسطينيين بفيروس كورونا في سجن مجدو".

غير أن وضع الأسرى في ظل الجائحة الوبائية التي تتفشى حول العالم، يبقى مقلقا، وهو ما عبرت عنه دعوات فلسطينية للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لحماية صحتهم وحياتهم في سجون الاحتلال على إثر اتساع انتشار فيروس كورونا والخطر المحدق بهم.

وتخطى حاجز الإصابات بكورونا في إسرائيل حاجز الـ500 حالة، وسط إجراءات مشددة للحد من تفشي الوباء العالمي.





قررت إسرائيل، مساء اليوم الخميس، فرض إغلاق كامل على الاراضي الفلسطينية، بحيث يمنع الدخول أو الخروج منها ابتداء من الأحد المقبل، لمنع انتشار فيروس كورونا.