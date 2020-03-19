خارجية الإمارات تخصص رقما للرد على استفسارات رعاياها بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تخصيص الرقم 0097124965228 للرد على جميع استفسارات حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج البلاد وتقديم الدعم للحالات الإنسانية والاستثنائية ضمانا لعودتهم.





يأتي ذلك تزامنا مع البيان الصادر بشأن قرار الإمارات "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الإمارات ابتداء من اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، حسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب فيروس كورونا المستجد، وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.





وتحرص الخارجية الإماراتية على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج البلاد وذويهم وأقاربهم الموجودين في الإمارات ومن لهم علاقة مباشرة معهم من الدرجة الأولى وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.





وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات شفاء 5 حالات جديدة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 31، فيما تم تسجيل 27 إصابة جديدة.





وشددت الوزارة، خلال المؤتمر بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في دولة الإمارات، على أهمية "التباعد الاجتماعي" كخطوة وقائية ضد الفيروس الذي سجل حتى الآن 140 إصابة في الإمارات.





وقالت فريدة الحوسني، مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة، إن الوزارة بدأت تطبيق الحجر الصحي المنزلي للقادمين من الخارج، مؤكدة أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متكاملة لوقاية المجتمع من كورونا المستجد.





وطالبت الوزارة، خلال المؤتمر، الجميع بعدم الانصياع وراء الشائعات وعدم الشراء المفرط من المواد الغذائية، مؤكدة أن كل السلع متوفرة، وأن الإمارات تمتلك مخزونا استراتيجيا من الغذاء والدواء.