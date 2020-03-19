Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارجية الإمارات تخصص رقما للرد على استفسارات رعاياها بالخارج

الخميس 19/مارس/2020 - 09:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت  وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تخصيص الرقم 0097124965228 للرد على جميع استفسارات حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج البلاد وتقديم الدعم للحالات الإنسانية والاستثنائية ضمانا لعودتهم. 

يأتي ذلك تزامنا مع البيان الصادر بشأن قرار الإمارات "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الإمارات ابتداء من اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، حسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب فيروس كورونا المستجد، وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وتحرص الخارجية الإماراتية على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج البلاد وذويهم وأقاربهم الموجودين في الإمارات ومن لهم علاقة مباشرة معهم من الدرجة الأولى وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات شفاء 5 حالات جديدة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 31، فيما تم تسجيل 27 إصابة جديدة.

وشددت الوزارة، خلال المؤتمر بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في دولة الإمارات، على أهمية "التباعد الاجتماعي" كخطوة وقائية ضد الفيروس الذي سجل حتى الآن 140 إصابة في الإمارات. 

وقالت فريدة الحوسني، مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة، إن الوزارة بدأت تطبيق الحجر الصحي المنزلي للقادمين من الخارج، مؤكدة أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متكاملة لوقاية المجتمع من كورونا المستجد. 

وطالبت الوزارة، خلال المؤتمر، الجميع بعدم الانصياع وراء الشائعات وعدم الشراء المفرط من المواد الغذائية، مؤكدة أن كل السلع متوفرة، وأن الإمارات تمتلك مخزونا استراتيجيا من الغذاء والدواء. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا شفاء 5 حالات رقم رعايا الخارج الحجر المنزلي الامارات الاجراءات الوقائية استفسارات احترازي

أخبار تهمك

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد فتحي يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي.. تعرف على السبب

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

أشرف زكي يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

سبورت: برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نيمار وميسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

صحة الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بـ "كورونا"

عاجل.. الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس "كورونا"

الصحة: موقف فيروس كورونا متغير بشكل مستمر

خبير سياسي يشكر الحكومة بشأن إجراءات مكافحة كورونا

عاجل.. أول فيديو من وزارة الصحة عن العزل المنزلي ضد فيروس كورونا

الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات شفاء إضافية مصابة بـ كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:41 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

05:35 م

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

07:00 م

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

05:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status