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شاهد.. لحظة غلق المطاعم والكافيهات الشهيرة بمنطقة وسط البلد

الخميس 19/مارس/2020 - 09:24 م
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لحظة الغلق
لحظة الغلق
إسماعيل منطاوي
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نفذت الجهات الأمنية وشرطة المرافق بمحافظة القاهرة، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بغلق كافة المراكز التجارية والكافيهات والمطاعم، من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا، وذلك حتى يوم 31 مارس الجاري في إطار إجراءات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.


ورصدت كاميرا "الفجر" لحظة غلق أحد المطاعم الشهيرة للمأكولات بمحيط منطقة وسط البلد، وبعض الكافيهات والمقاهي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، للحد من انتشار كورونا.


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن كافة القرارات التى تتخذها الدولة هى لصالح المواطن المصرى مع تأييد كامل من كافة المواطنين لتلك القرارات وأن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة حازمة وصارمة لتأمين المواطنين ووجه بعدم إصدار اى تصريحات إلا من خلال وزارة الصحة.


كما أكد محافظ القاهرة أهمية تشجيع المواطنين على تحمل المسئولية والحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم وهى من أولويات مكافحة العدوى.


وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.


وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.


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منع انتشار كورونا مقاهى قرار مجلس الوزراء غلق المطاعم غلق المراكز التجارية الكافيهات والمقاهي السلع الغذائيه الإجراءات الاحترازية

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