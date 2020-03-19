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بالعجينة دينا تنصح جمهورها بالجلوس في المنزل

الخميس 19/مارس/2020 - 10:22 م
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الراقصة دينا فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تدوال الصور الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت في الفيديو تعجن عجينة، وتجلس في المطبخ، وكانت تقول في الفيديو: "بصوا بقى معايا يا جماعة، لازم تقعدو في البيت مش هزار على فكرة، تقدرو تعجنوا زي ما أنا بعجن كده والبيت كله ياكل وعضلاتكوا تقوى".

وعلقت على الفيديو قائلة: "تحديث مالكوش دعوة بالشعر والاظافر، الفيديو ده انا عاملاه عشان أقولكوا خليكوا_في_البيت يا ريت نركز في الهدف المقصود بيه الڤيديو #خليكوا_في_البيت #خليك_في_البيت
عشان ولادنا و أهلنا و بلدنا والناس اللي بنحبهم من فضلكم خليكوا في البيت، وإن شاء الله تعدي الأزمة على خير".

حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "عسل يا دينا ربنا يحفظك"، وعلق معجب آخر:"حاضر يا ست الكل يا قمر الزمان"، وقال آخر:"عسل يا فنانة".

نشرت الكورونا في مصر، وأُصيب الكثير، وتوفي أيضاً، صُدِرت العديد من القرارات للحفاظ على سلامة صحة المواطنين، ومن هذه القرارت أخذ أجازة من الدراسة وقفل العديد من الأماكن مثل القهاوي، والمطاعم.
بالعجينة دينا تنصح جمهورها بالجلوس في المنزل
بالعجينة دينا تنصح جمهورها بالجلوس في المنزل
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الكلمات المفتاحية

كورونا فى مصر

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