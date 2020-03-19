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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن تطبيق "العمل عن بعد" لمكافحة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:21 م
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الهيئة الملكية بالجبيل
الهيئة الملكية بالجبيل
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة الملكية في الجبيل، مساء اليوم الخميس، أنها طبقت العمل عن بعد لموظفيها باستخدام التقنية والتكنلوجيا كإجراء احترازي، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكل هذا في ظل ما تمتلكه الهيئة الملكية من أنظمة احترافية وقنوات إلكترونية وشبكة اتصالات مرئية متطورة وبنية تحتية مميزة في تقنية المعلومات الاتصالية، في الإجراءات الإدارية والعملية والميدانية، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات الدورية مع الإدارة العليا بالصوت والصورة؛ لوضع الخطط العملية المقترحة وتسيير الأعمال عن بعد والتأكد من تطبيق الخطط الاحترازية، التي وُضعت مسبقاً لمثل هذه الأزمات والتعامل الاتصالي الإلكتروني المرئي مع شركائها بالمدينة من رؤساء الشركات والمعنيين لمناقشة الواقع الاقتصادي والاستثماري في مدينة الجبيل الصناعية والإجراءات الاحترازية في ظل الأوضاع الحالية.

وهذا يأتي حرصاً من الهيئة الملكية في الجبيل على تسيير الأعمال، والتأكد من تنفيذها بالمدينة كعمل احترازي لمواجهة فيروس كورونا والتعامل معه وفق الاشتراطات الصحية.

ويذكر أن وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".

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كورونا الهيئة الملكية بالجبيل الهيئة الملكية المملكة السعودية

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