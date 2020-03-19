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إخلاء عقار لخطورته الداهمة على ساكنيه بالشرقية
الخميس 19/مارس/2020 - 09:24 م
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سمر السيد
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أعلنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من إخلاء 12 شخصًا من عقار بعد انهيار السلم.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بانهيار سلم الطابق الثالث والرابع داخل عقار بمدينة بلبيس.
انتقلت قوة من الحماية المدنية وتمكنت من إخلاء نحو 12 شخصا من داخل العقار، وتبين أن العقار قديم يعود تاريخ إنشائه إلى نحو 40 عامًا ومكون من 5 طوابق.
وتحرر محر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بانهيار سلم الطابق الثالث والرابع داخل عقار بمدينة بلبيس.
انتقلت قوة من الحماية المدنية وتمكنت من إخلاء نحو 12 شخصا من داخل العقار، وتبين أن العقار قديم يعود تاريخ إنشائه إلى نحو 40 عامًا ومكون من 5 طوابق.
وتحرر محر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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