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الأوقاف تناشد مصابي نزلات البرد عدم الذهاب إلى المساجد

الخميس 19/مارس/2020 - 09:20 م
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بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الحاجة إذا دعت لمنع صلاة الجمعة، فسوف تقوم الوزارة بذلك، مشيرًا إلى أنه لا توجد حاجة لإغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة حتى الآن.

وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن وزارة الأوقاف تؤكد خلال الظروف الراهنة على عدم الحرج في الصلاة في المنزل، وعدم حضور صلاة الجمعة، أو تأدية صلاة الجمعة ظهرًا في المنزل، مشيرًا إلى أن الرجل إذا أردا أن بصلي جماعة، فعليه أن يصلي بأهل بيته.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف تطالب مصابي النزلات البريدة بعدم الذهاب إلى المسجد كإجراء احترازي، واذا كان الشخص مصابً بالكورونا، فمن الواجب عليه عدم الذهاب إلى المسجد، واذا ذهب فسيكون آثم.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.


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