35 % ارتفاع في أسعار النفط بنهاية التعاملات





سجلت أسعار النفط أفضل أداء يومي بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليصعد سعر الخام بنحو 35 بالمائة بعد إجراءات التحفيز وبالرغم استمرار مخاوف وقوع الاقتصاد العالمي في حالة من الركود.





وتأتي مكاسب النفط مع إعلان البنك المركزي الأوروبي إطلاقه برنامجاً طارئاً لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو، كاستجابة تحفيزية لدعم اضربات الاقتصاد الناجمة عن تفشي "كوفيد-19".





كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي توسيع برنامج تبادل العملات في سبيل حل أزمة نفص الدولار، فيما قرر المركزي البريطاني خفض معدل الفائدة وتعزيز مشتريات الأصول بعد اجتماع طارئ، في ظل جهود البنوك المركزية لتدعم الاقتصاد المنهك من فيروس كورونا.





وكان الذهب الأسود سجل خسائر بنحو 24 بالمائة عند تسوية تعاملات أمس، وسط مكاسب الدولار الأمريكي إضافة إلى مخاوف على جانبي العرض والطلب بفعل ثنائية فيروس "كوفيد-19" وحرب الأسعار بين منظمة أوبك وروسيا.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما عاود الإنتاج الأمريكي من الخام صعوده لأعلى مستوياته على الإطلاق.





وبالنسبة لتطورات فيروس كورونا، وصل عدد الإصابات حول العالم إلى 229 ألف حالة، كما توفى حوالي 9 آلاف شخص على الصعيد العالمي.





4.85 دولار بما يعادل 24 بالمئة عند 25.22 دولار بعد هبوطه حوالي 25 بالمئة إلى أدنى مستوياته في 18 عاما خلال الجلسة السابقة.

وأغلق خام برنت مرتفعا 3.59 دولار أو 14.4 بالمئة إلى 28.47 دولار للبرميل، بعد أن هوى إلى 24.52 دولار أمس الأربعاء، أدنى مستوياته منذ 2003.





أسعار النفط الإنهيار بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 18 عاماً مع مخاوف الركود الاقتصادي.



وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما عاود الإنتاج الأمريكي من الخام صعوده لأعلى مستوى في تاريخه.

ويواصل الذهب الأسود الهبوط الحاد وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود بعد حظر السفر وحالات الإغلاق الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد19" مع ضغوط المخاوف حيال وقوع ركود اقتصادي عالمي.

وخفض بنك "جولدمان ساكس" بالأمس، تقديراته بشأن أسعار النفط في ظل الضغوط المستمرة جراء الكورونا.

وعلى صعيد تطورات الوباء المميت، ارتفع عدد الإصابات العالمي بشبيه الأنفلونزا "كورونا" إلى ما يزيد عن 200 ألف حالة، كما أودى بحياة أكثر من 8000 شخصاً حول العالم.

وهبط سعر العقود اللأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 24 بالمائة ليسجل مستوى 20.37 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2002.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 14.2 بالمائة ليهبط إلى مستوى 24.65 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2003.







