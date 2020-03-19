Advertisements
Advertisements
Advertisements

35 % ارتفاع في أسعار النفط بنهاية التعاملات

الخميس 19/مارس/2020 - 09:12 م
Advertisements
أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
Advertisements

سجلت أسعار النفط أفضل أداء يومي بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليصعد سعر الخام بنحو  35 بالمائة بعد إجراءات التحفيز وبالرغم استمرار مخاوف وقوع الاقتصاد العالمي في حالة من الركود.

وتأتي مكاسب النفط مع إعلان البنك المركزي الأوروبي إطلاقه برنامجاً طارئاً لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو، كاستجابة تحفيزية لدعم اضربات الاقتصاد الناجمة عن تفشي "كوفيد-19".

كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي توسيع برنامج تبادل العملات في سبيل حل أزمة نفص الدولار، فيما قرر المركزي البريطاني خفض معدل الفائدة وتعزيز مشتريات الأصول بعد اجتماع طارئ، في ظل جهود البنوك المركزية  لتدعم الاقتصاد المنهك من فيروس كورونا.

وكان الذهب الأسود سجل خسائر بنحو 24 بالمائة عند تسوية تعاملات أمس، وسط مكاسب الدولار الأمريكي إضافة إلى مخاوف على جانبي العرض والطلب بفعل ثنائية فيروس "كوفيد-19" وحرب الأسعار بين منظمة أوبك وروسيا.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما عاود الإنتاج الأمريكي من الخام صعوده لأعلى مستوياته على الإطلاق.

وبالنسبة لتطورات فيروس كورونا، وصل عدد الإصابات حول العالم إلى 229 ألف حالة، كما توفى حوالي 9 آلاف شخص على الصعيد العالمي.

4.85 دولار بما يعادل 24 بالمئة عند 25.22 دولار بعد هبوطه حوالي 25 بالمئة إلى أدنى مستوياته في 18 عاما خلال الجلسة السابقة.

وأغلق خام برنت مرتفعا 3.59 دولار أو 14.4 بالمئة إلى 28.47 دولار للبرميل، بعد أن هوى إلى 24.52 دولار أمس الأربعاء، أدنى مستوياته منذ 2003.

 أسعار النفط الإنهيار بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 18 عاماً مع مخاوف الركود الاقتصادي.


وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما عاود الإنتاج الأمريكي من الخام صعوده لأعلى مستوى في تاريخه.

ويواصل الذهب الأسود الهبوط الحاد وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود بعد حظر السفر وحالات الإغلاق الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد19" مع ضغوط المخاوف حيال وقوع ركود اقتصادي عالمي.

وخفض بنك "جولدمان ساكس" بالأمس، تقديراته بشأن أسعار النفط في ظل الضغوط المستمرة جراء الكورونا.

وعلى صعيد تطورات الوباء المميت، ارتفع عدد الإصابات العالمي بشبيه الأنفلونزا "كورونا" إلى ما يزيد عن 200 ألف حالة، كما أودى بحياة أكثر من 8000 شخصاً حول العالم.

وهبط سعر العقود اللأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل  بنحو 24 بالمائة ليسجل مستوى 20.37 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى  منذ يناير 2002.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 14.2 بالمائة ليهبط إلى مستوى 24.65 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو  2003.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

شراء سندات خام نايمكس خام برنت المركزي البريطاني أسعار النفط

أخبار تهمك

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

سبورت: برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نيمار وميسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي.. تعرف على السبب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أشرف زكي يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى مدريد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات.. وخام "برنت" يتخلي عن مستوي 62 دولار

أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء.. و"برنت" يعود لمستوي 62 دولار

1 % ارتفاع في أسعار النفط بنهاية التعاملات.. و"برنت" عند مستوي 67 دولار

أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

2.5 % ارتفاع في أسعار بنهاية التعاملات اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:41 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

05:35 م

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

07:00 م

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

05:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status