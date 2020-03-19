الملك سلمان: العالم يعيش مرحلة صعبة في تاريخه بسبب أزمة "كورونا"





قال ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الخميس، إننا "نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا نعلم وندرك تمامًا أنها مرحلة تمضي و ستمر بالر غم من قسوتها ومرارتها وصعوبتها".





وأضاف الملك سلمان: أننا "مؤمنين بقول الله تعالى: (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا )، وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، لواحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية".





كما أكد خلال الكلمة، التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، على أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب .





هذا وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".



