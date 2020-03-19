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فرنسا تسجل 108 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 19/مارس/2020 - 09:02 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، الثلاثاء، إن فرنسا ستضخ 45 مليار يورو (50.22 مليار دولار) في الاقتصاد من خلال إجراءات طارئة لمساعدة الشركات والعمال.

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يأتي قرار فرنسا في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينكمش الناتج الاقتصادي 1% هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال لومير إن الحزمة قيمتها تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنها ستثقل حتما كاهل المالية العامة، وتدفع الدين العام لتجاوز الناتج الإجمالي.

وأبلغ إذاعة "آر.تي.ال" الفرنسية: "سنضخ 45 مليار يورو كمساعدة اقتصادية فورية أولى للشركات والعمال".

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يضاف ذلك إلى ضمانات قروض حكومية بقيمة 300 مليار يورو أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الإثنين.

وبسبب الضغط المفاجئ على المالية العامة ستضطر الحكومة إلى تمزيق خططها لميزانية 2020، وقال لومير إنه سيقدم مشروع ميزانية جديدا في وقت قريب لأخذ تداعيات الفيروس في الحسبان.

وأوضح أن الميزانية المحدثة ستقوم على توقع انكماش الاقتصاد 1% هذا العام، لكنه حذر من أن هذا الرقم قد يتغير بسبب الضبابية الحالية.

وكانت ميزانية 2020 الأصلية تتوقع نموا بنسبة 1.3%.

وباتت فرنسا إحدى بؤر الوباء في أوروبا، وقد بلغ عدد المصابين بالفيروس على أراضيها أكثر من 6600 شخص، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148 حالة.
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