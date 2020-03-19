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"العدل" تطرح خدمة جديدة للحد من انتشار فيروس كوورنا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:37 م
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وزارة العدل السعودية
وزارة العدل السعودية
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة العدل السعودية، مساء اليوم الخميس، أنها أتاحت خدمة "الصلح عن بُعد" وحل النزاعات من خلال منصة "تراضٍ" الرقمية، من غير حاجة أطراف النزاع إلى مراجعة مكاتب المصالحة؛ وذلك للتيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

وتعمل منصة "تراضٍ" عل تمكين المستفيدين من الحصول على خدمة "الصلح عن بعد" دون الحاجة إلى الحضور لمكاتب المصالحة تسهيلًا لهم، وحفاظًا على الصحة العامة، وتعزيزًا للإجراءات الاحترازية وتدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19).

وقالت الوزارة: إن "طريقة الحصول على الخدمة تكون بالدخول على منصة تراضٍ على الرابط التالي (http://taradhi.moj.gov.sa)، ثم اختيار طلب صلح جديد، ثم اختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، وبعد ذلك استلام رسالة تأكيد الطلب.

وأضافت أن الخطوة اللاحقة هي استلام رسالة بموعد لقاء الصلح عن بعد، ثم عقد لقاء الصلح عن بعد، ثم اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، ثم الموافقة على وثيقة الصلح عن طريق النفاذ الوطني الموحد "أبشر"، وأخيرًا إصدار وثيقة الصلح بعد الاعتماد من وحدة الاعتماد بمركز المصالحة.

هذا ويقوم بعملية المصالحة عبر منصة "تراضٍ" مصلحون ومصلحات مؤهلون بمختلف التخصصات، إذ يتم اختيارهم بحسب نوع النزاع لعقد الصلح وإصدار وثائق إلكترونية له عبر المنصة، وتعتبر سندات تنفيذية يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ.

ويذكر أن الخدمة الإلكترونية، التي تقدمها منصة "تراضٍ" قد وفرّت على المتنازعين عناء الحضور لمكتب الصلح في المحكمة والالتزام بوقت وموعد محدد؛ حيث إنها تمكن المتنازعين ومصلح المكتب من النقاش وطرح مواضيع النزاع عبر المنصة الرقمية.

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الكلمات المفتاحية

كوورنا فيروس كوورنا العدل

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