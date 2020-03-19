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سائحة إنجليزية تنتقد حكومتها بسبب كورونا.. وتؤكد: الإجراءات المصرية أكثر حماية

الخميس 19/مارس/2020 - 08:55 م
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السائحة
السائحة
حسام زيدان
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موجة من الغضب انصبت على الحكومة البريطانية أثناء مؤتمر لها تم بثه بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت الحكومة البريطانية بعرض إجراءات مواجهة فيرس كورونا.

وكان من وسط التعليقات تعليق لمواطنة إنجليزية تحمل اسم "ماري هولي مان" والتي علقت قائلة
"The EGYPTION government has been totally proactive the British government response is pathetic and dos not instill confidence"

ويبدو من التعليق أن السيدة هولي مان كانت إحدي السائحات الإنجليزيات التي غادرت مصر قريبًا، حيث قالت "إن إجراءات الحكومة المصرية كانت أكثر حماية واستباقية، وردود الحكومة البريطانية مثير للشفقة ولا يغرس الثقة".

والتعليق على الرغم من قصره إلا أنه يدل على قوة الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية في المطارات والأماكن السياحية، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات حاسمة لمواجهة فيرس كورونا، وقد نفذت وزارة السياحة والآثار عن عدة إجراءات صارمة لمواجهة الفيرس.

وكانت ورازة السياحة والآثار شددت على جميع العاملين بالمكاتب التابعة للوزارة وللهيئة في المطار بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة علي صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما أطلقت الوزارة حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافته إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

تأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.

كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين اليوم الخميس، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تضمن القرار الأول، تحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 - 3 - 2020.

وتضمن القرار الثاني في مادته الأولى: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

‎وأشار القرار في مادته الثانية، إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية، مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ‎ونص القرار في مادته الثالثة، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
سائحة إنجليزية تنتقد حكومتها بسبب كورونا.. وتؤكد: الإجراءات المصرية أكثر حماية
سائحة إنجليزية تنتقد حكومتها بسبب كورونا.. وتؤكد: الإجراءات المصرية أكثر حماية
سائحة إنجليزية تنتقد حكومتها بسبب كورونا.. وتؤكد: الإجراءات المصرية أكثر حماية
سائحة إنجليزية تنتقد حكومتها بسبب كورونا.. وتؤكد: الإجراءات المصرية أكثر حماية
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