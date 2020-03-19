في عيد ميلاد نشوى مصطفى.. معلومات عن بنت البلد

، صاحبة الحضور المتميز والبساطة التي تعطيها للجمهور ببشاشة وجهها وخفة ظلها المعهودة التي تدخل القلب دون استئذان، تستطيع خطف بسمة على وجهك وقت ضيقك، عٌرفت بعفويتها وحرفيتها العالية في أعمالها.



نبرز لكم من خلال هذا التقرير بوابة "الفجر الفني" محطات من مشوار نشوى مصطفى، احتفالًا بعيد ميلادها.



1- نشوى مصطفى، من مواليد 19 من مارس عام 1967.



2- بعد الانتهاء من دراستها الثانوية التحقت بكلية التجارة في جامعة عين شمس، كما درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية.



3- بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل "عائلة شلش" وهو بطولة صلاح ذو الفقار، ليلى طاهر، وكذلك "ضمير أبلة حكمت" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وذلك عام 1991.



4- شاركت في مسلسل "ولا يزال الحب مستمرًا"، ومسلسل "الشراقي"، والجزء الرابع من مسلسل "ليالي الحلمية"ـ ومسلسل "بوابة الحلواني" في عام 1992.



5- شاركت في مسلسل "الآنسة كاف" عام 1993، وأيضًا شاركت في الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية" ومسلسل "الخروج من المأزق" عام 1995.



6- أول أعمالها الكوميدية وهو "خالتي صفيّة والدير" بالإضافة إلى أربعة مسلسلات أخرى هي "أحلام كو، وسادسهم الزمن، امرأة مختلفة صواريخ حريمي، رابعة تعود"، في عام 1996.



7- شاركت في خمسة مسلسلات "نون النسوة، الفهلوي، نحن لا نزرع الشوك، كعب داير: ويأخذنا تيار الحياة"، جناب الست رضا وهي سهرة تليفزيونية عام 1998.



8- في عام 1999 شاركت في أولى أعمالها السينمائية فيلم "الفرح"، وفي المسرح شاركت في "أزرعينا، شوية عيال".



9- وفي نفس العام شاركت في الأعمال التليفزيونية "الليث بن سعد، موال الحب والغضب، حارة برجوان، امسك الخشب، الشهاب، نهار وليل، أجنحة الشمس".



10- في عام 2000 شاركت في الأعمال التليفزيونية "أغلال ناعمة، محاكمة الليالي، الغالب والمغلوب، ميم تربيع عفوا هذا حقي، رجل طموح"، وفي السينما "فيلم ثقافي، ليه خلتني أحبك".



11- في عام 2001 شاركت في ثلاث أعمال تليفزيونية "عيال محظوظة، أهل الدنيا، حمزة وبناته الخمسة"، وفي السينما "حرامية في كي جو، الرجل الأبيض المتوسط، رحلة حب، أفريكانو".



12- في عام 2002 شاركت في تسع مسلسلات وهم "بلد المحبوب، البحار مندي، زمن عماد الدين، طيور الشمس، حسك عينك، الجبال حين تنهار، موعد مع الشهرة، حرس سلاح"، وفي السينما "فلاح في الكونجرس، اللمبي".



13- في عام 2003 شاركت في خمس أعمال تليفزيونية "ملك روحي، رضا راضية ورضا مش راضي، قمر سبتمبر، بعاد السنين، أولاد الأكابر"، وفي فيلمين " قصاقيص العشاق، ميدو مشاكل".



14- في عام 2004 شاركت في فيلم سينمائي "مندور وعزيزة"، وفي التليفزيون شاركت في ستة أعمال وهم: "حكايات بابا فرحان، عفاريت السيالة، الحب والعنف، المهنة طبيب، عمارة الأسرار، محمود المصري".



15- في عام 2005 شاركت في فوازير "عم كريم أبو المفاهيم" وفي التليفزيون أربعة أعمال وهم: "عبد الحميد أكاديمي، من غير ميعاد، راديو ستار، راجعلك يا اسكندرية"، وفي السينما "سيد العاطفي، واحد كابتشينو".



16- في عام 2006 شاركت في سبعة أعمال ومنها: "آن الأوان، حارة العوانس، علي يا ويكا"، وفي فيلمين "إيه النظام، بالعربي سندريلا"، ومسلسل إذاعي "تحسين وأخواته المجانين".



17- عام 2007 شاركت في خمسة أعمال تليفزيونية " عمشة بنت عماش، راجل وست ستات، أخر الخط، سعيد تعيس جدًا جدًا، حمد الله على السلامة"، وفي السينما "أحلام الفتى الطائش"، مسلسل إذاعي "عيد في ريال مدريد".



18- عام 2008 شاركت في ستة مسلسلات "عاليها واطيها، ثورة وحكاية، كافيه تشينو، في إيد أمينة، بعد الفراق، 7 شارع السعادة"، وفي السينما "شبه منحرف"، ومسلسل إذاعي "ميمي عربيات".



19- شاركت في سبعة مسلسلات واحد منها كان إذاعي وهو "قلقاسة ووكالة ناسا" وستة مسلسلات تلفزيونية "أبو العريف، في مهب الريح، الدنيا لونها بمبي، فستان فرح، صدق وعده، ماتخافوش"عام 2009.



20- شاركت في برنامج رسوم متحركة "رمضونا" والمسلسل الإذاعي "حمزة وفتحية على 900" وأربعة مسلسلات تلفزيونية "حامد قلبه جامد"، اغتيال شمس، نعم ما زلت آنسة، جوز ماما الجزء الأول.



21- شاركت في فيلم "هالو كايرو" والمسلسل التلفزيوني "لحظة ميلاد"، والمسلسل الإذاعي "مصباح علاء الدين" في عام 2011.



22- شاركت في عام 2012 في مسلسلين إذاعيين هما "الهوامش لابن قطامش، لالو عامل باللو" ومسلسلين كوميديين هما "الهلالي سلالم، الشركة".



23- في عام 2013 شاركت في مسلسلي "صمت البوح، في بيتنا حريق" وفي عام 2014 شاركت في أربعة مسلسلات هي "أنا وبابا وماما، عائلة أبو حديد، صاحب السعادة، الإخوة "الجزء الأول" والفيلم القصير "كبير الحلم".



24- شاركت في عام 2015 مسلسل "لهفة" بشخصيتها الحقيقية، "انا وبابا وماما" الجزء الثاني، "الأخوة" الجزء الثاني.



25- وفي عام 2016 شاركت في مسرحية "ظل حيطة"، وشاركت في المسلسل الإذاعي "مؤذي الزناتي"، وفي التليفزيون بمسلسلي "جراب حواء، مكان في القلب".



26- وفي عام 2017 قامت بالكتابة والتمثيل في مسرحية "سيلفي مع الموت" ولاقى إقبالا جماهيريا كبيرا، وفي مسلسل "طماشة" الجزء السابع كضيفة شرف.



27- وفي 2018 في مسلسلي "البشارة، الشريط الأحمر"، وفي عام 2019 كانت في المسلسلين الإذاعيين "شتات الشهبندر، عيلة الفرطوغلي".



28- تزوجت نشوى مصطفى، من السيد محمد علام، ولديها عبد الرحمن، ومريم.



29- أُقيم حفل زفاف نجل نشوى مصطفى، عام 2019 وقامت بأداء أغنية للعروس في قالب كوميدي وحقق التريند رقم على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى موقع البحث العالمي "جوجل".



30- وفي نفس العام أُقيم حفل زفاف كريمتها مريم، وأيضًا قام بأداء أغنية للعروسين ولاقت إعجابًا الجمهور.

تحتفل اليوم الفنانة نشوى مصطفى بعيد ميلادها