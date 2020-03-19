Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكنيسة تعلن غلق دير الأنبا بيشوى بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وكان البيان كالآتى: نظرًا للظروف الطارئة في هذه الأيام وبناءًا على البيان الرسمي الصادر عن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بشأن الوقاية من فيروس كورونا بمنع التجمعات ولتقليل إمكانية انتقال المرض فإن دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون يعلن عن فرض إغلاقه التام والامتناع التام عن استقبال الزوار حتى أسر الآباء ولمدة أسبوعين من تاريخه. 

تابع البيان: مصليين من أجل سلامة بلادنا وشعبنا وأن تمر هذه الأيام بسلام وصحة للجميع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد عليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور أحد، بدءًا من الأربعاء ١٨ مارس وحتى ٨ أبريل المقبل على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.

يأتي قرار قداسة البابا في إطار قرار الكنيسة علق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت بيانا رسميا ونص البيان على الآتى: تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعــــــــات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.

تابعت الكنيسة: تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...إلخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.


أضافت: الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات)،مع مراعاة تقليل التصافح بالايدي بقدر الامكان وسنظل نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين "ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر آمين".
Advertisements

أخبار تهمك

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى مدريد

منذ ساعة

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أشرف زكي يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حقيقة إصابة كهنة كنائس مصرية بكورنا في أمريكا

منذ أقل من ساعتين

ليس أوباميانج أو سترلينج.. ريال مدريد يتجه لضم صاروخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أحمد فتحي يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي.. تعرف على السبب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 7 ساعات

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:41 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

07:00 م

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

05:35 م

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى مدريد

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status