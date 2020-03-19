الكنيسة تعلن غلق دير الأنبا بيشوى بسبب كورونا

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وكان البيان كالآتى: نظرًا للظروف الطارئة في هذه الأيام وبناءًا على البيان الرسمي الصادر عن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بشأن الوقاية من فيروس كورونا بمنع التجمعات ولتقليل إمكانية انتقال المرض فإن دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون يعلن عن فرض إغلاقه التام والامتناع التام عن استقبال الزوار حتى أسر الآباء ولمدة أسبوعين من تاريخه.



تابع البيان: مصليين من أجل سلامة بلادنا وشعبنا وأن تمر هذه الأيام بسلام وصحة للجميع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه.



كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد عليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور أحد، بدءًا من الأربعاء ١٨ مارس وحتى ٨ أبريل المقبل على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.



يأتي قرار قداسة البابا في إطار قرار الكنيسة علق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.



كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت بيانا رسميا ونص البيان على الآتى: تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعــــــــات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.



تابعت الكنيسة: تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...إلخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.





أضافت: الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات)،مع مراعاة تقليل التصافح بالايدي بقدر الامكان وسنظل نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين "ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر آمين".