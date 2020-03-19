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سلطنة عمان تسجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:50 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت سلطنة عمان تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

واتخذت سلطنة عمان جملة من الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) في البلاد.

وعقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة اجتماعها الثالث برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، وبحضور أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة آخر التطورات المتعلقة بالوباء، وأصدرت عدداً من القرارات التي سوف تأخذ حيز التطبيق بدءًا من الساعة 12 ظهر غدٍ الأربعاء (بالتوقيت المحلي) وهي:

1- قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحريّة والجويّة على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة.

2- إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

3- إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين.

4- تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة.

5- إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمّعات في الأماكن العامة بما فيها التجمّعات على الشواطئ وأماكن التنزّه مثل الأودية والجبال والرِّمَال والشلّالات والعيون المائية.

6- إغلاق جميع المحلّات في المجمعات التجارية، وتستثنى من ذلك المحلّات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلّات النظّارات.

7- إغلاق الأسواق التقليدية كسوق مطرح وسوق نزوى وسوق الرستاق وسوق سناو، وكذلك وقف الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة.

8- منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية.

9- إغلاق الأندية الرياضية والثقافية.

10- إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلّات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وتخضع للعزل المنزلي، مما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 23 حالة 18 منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيطاليا ويجري التقصي الوبائي عن حالتين.

وفي البحرين، قالت وزارة الصحة إنه تم إغلاق إحدى الوحدات العلاجية بعد اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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