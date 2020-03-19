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وفاء عامر تقترح حل لأزمة "كورونا": علقوا الدراسة عامًا كاملاً

الخميس 19/مارس/2020 - 09:47 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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علقت الفنانة وفاء عامر،على أزمة"الكورونا" مؤكدة على أن الفيروس تسبب في تعطيل مصالح كافة دول العالم.

وقالت وفاء، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":"بشكر الشعب المصري والرئيس السيسي لتحملهم كامل المسؤولية، وأطالب الجميع بإلتزام أوامر الحكومة والبقاء في المنزل أسبوعين حفاظًا على سلامة الجميع".

واستكملت وفاء، حديثها مع"الفجر الفني" قائلة،:"أطالب الحكومة بتأجيل الدراسة لمدة عامًا كاملًا، ومعنديش مانع ابني يتأخر سنة، لكن ميروحش مني".

واختتمت حديثها قائلة،:"لا مشكلة في توقف تصوير الأعمال الدرامية، الأهم مصلحة مصر، حيث أكدت على تعطيل العالم بأكمله بسبب مرض"الكورونا".

كما أطلقت وفاء عامر، عبر صفحاتها الخاصة بمواقع السوشيال ميديا، هاشتاج بعنوان" ملتزمين يا مصر" كما.
نشرت عامر مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وجهت من خلاله رسالة لزملائها في الوسط الفني، وعلقت قائلة:" الرسالة دي لكل زمايلي.. احنا لينا متابعين كتير.. عايزين نخلي كل الناس متمشيش ورا الاشاعات المغرضة.. مع بعض هنقدر.. ملتزمين يا مصر".
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