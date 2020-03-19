مصرع طفل عذبته عمته بـ "المقشة" بسبب تبوله على نفسه بالشرقية

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس، إثر تعدي عمته عليه بالضرب بـ " يد المقشة" لتبوله على نفسه.



تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى بلبيس المركززي الطفل " إبراهيم ه ط " 8 سنوات مصابا بكدمات بمختلف أنحاء الجسد والرأس وتوفي إثر إصابته.



وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللزمة وتبين أن الطفل يقيم بمنزل "عمته" بعد وفاة والده وزواج والدته من شخص آخر. كما تبين اعتداء عمة الطفل عليه بالضرب بأيد المقشة لتبوله على نفسه أكثر من مرة ما أدى لوفاته إثر إصابته.



تم ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.