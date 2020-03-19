لمواجهة كورونا.. أوقاف بني سويف تغلق دورات مياه المساجد

قال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، إنه تم أخذ قرار بغلق جميع دورات مياه المساجد علي مدار الساعة طوال اليوم وذلك بعد العودة والإستشارة من أهل الخبرة من الأطباء والذين يعدون في تلك الظروف هم أهل الذكر وأهل النصيحة.



وقال وكيل الوزارة، إنه تم التنبيه علي الخطباء والأئمة بالمساجد الاتزيد الخطبة عن ربع ساعة "15 دقيقة" فقط، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه أيضا علي الأئمة والخطباء الإلتزام بموضوع الخطبة وعنوانها "الأخذ بالأسباب الظاهرة والباطنة".



وحذر "أبوحطب" من يخالف تعليمات الوزارة والمديرية بإحالته للتحقيق الفوري، مشيرًا إلي أنه تم إحالة داعية كبير الجمعة الماضي إلي المحاكمة التأديبية لعدم إلتزامه بتوقيت الخطبة وموضوعها وتم إيقافه 3 شهور وإحالته إلى المحاكمة التأديبية.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، أنه تم البدء في تعقيم وتنظيف المساجد من الداخل بالمطهرات والمنظفات المطلوبة في مثل تلك الحالات.



وفي ذات السياق، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرارًا بغلق المحال العامة "طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء" بداية من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، وذلك حتى يوم 31 مارس الجاري، حيث تشمل غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والمراكز التجارية والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية" وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، ويستثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات للمنازل "الدليفيري" وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.



كما تضمن قرار المحافظ، غلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا إعتبارا من تاريخه حتى يوم 31 مارس الجاري.



وتهيب محافظة بني سويف بالمواطنين بضرورة الإلتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن المواعيد المقررة لغلق المحال العامة من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا.



وتواصل المحافظة، حملاتها المكثفة التي أمر بها المحافظ لتنفيذ القرارات الخاصة بغلق المحال العامة، ضمن الاجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وتكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والسلع التي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية كالمطهرات وغيرها.

