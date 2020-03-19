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بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 144

الخميس 19/مارس/2020 - 08:38 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت بريطانيا، مساء اليوم الخميس، ارتفاع رتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 144 حالة وفاة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إنه واثق بقدرات بلاده على تقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في غضون 12 أسبوعا.

وأكد جونسون أنه بصدد فرض إجراءات أكثر صرامة في لندن لمواجهة تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن الالتزام بنصائح الحكومة بهذا الشأن في بعض مناطق العاصمة كان ضعيفا.

وقررت بريطانيا وضع 20 ألف جندي في حالة استعداد تام، في إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.


وناشد رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه عدم التدافع لشراء السلع بكميات كبيرة خوفا من انتشار الفيروس.  

وقال جونسون، الأربعاء، إن حكومته لا تستبعد اتخاذ أي إجراء، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان سيتخذ قرارا بإغلاق لندن لعدم التزام المدنيين بتجنب التجمعات.

وخلال مؤتمر صحفي، ألح الصحفيون على جونسون حول ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، فرد قائلا: "قلنا دائما إننا سنقوم بالإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب". 

وأضاف: "يبذل الكثير من الناس جهودا بطولية حقيقية للامتثال للنصيحة التي قدمناها، ولكن كما قلت.. نحن نبقي كل شيء قيد المراجعة المستمرة".  

ومطلع الأسبوع الجاري، طالب جونسون البريطانيين بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع التجمعات البشرية بطريقة مختلفة.

قررت بريطانيا وضع 20 ألف جندي في حالة استعداد تام، في إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، مساء الأربعاء، وضع الجنود في حالة استعداد لمساعدة أجهزة القطاع العام في إطار قوة الدعم في مواجهة "كوفيد 19".

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أنه سيتم تدريب 150 جنديا بشكل خاص على نقل أجهزة الأوكسجين للقطاع الصحي.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: إن القوات المسلحة جاهزة لحماية البلاد.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني أنّ بلاده تقوم بسحب قسم من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنّ القوات المعنية يتم سحبها بسبب تراجع وتيرة التدريبات في الأشهر الأخيرة، وبسبب "تعليق" برنامج التحالف الدولي لستين يوما "كإجراء وقائي" إثر تفشي الوباء.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير التربية جافين وليامسون قررا إغلاق المدارس بعد ظهر الجمعة وحتى إشعار آخر، وإرسال نحو 10 ملايين طالب إلى منازلهم.
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